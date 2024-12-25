Жена Садового вспомнила, каким подарком ее удивил любимый во время знакомства

Жена городского головы Львова Андрея Садового – Екатерина Кит-Садова – приоткрыла занавес их супружеской жизни.

Так, в проекте Натальи Островской "Дружина" она поделилась о знакомстве и развитии отношений с любимым.

Будущие супруги познакомились в 90-х, когда Екатерина училась на четвертом или пятом курсе во Львовской национальной академии искусств. Тогда ей был 21 год и это был День города Львов.

"Это было в Бернардинском дворике, меня пригласил его товарищ, мы пришли вместе с ним. Когда я зашла во дворик, то сразу увидела Андрея. Он бросился мне в глаза — был высокий, в белом плаще. Это уже темно было, словом, он светился в темноте. Затем мы слушали в кафе поэзию Александра Кривенко. Как-то так случилось, что я села рядом с Андреем, а может он возле меня…" – вспомнила Екатерина.

Они начали общаться и, как вспоминает Екатерина, во время разговора Андрей Садовый шутил и был очень открыт. Уже к концу вечера Андрей подарил ей свой золотой перстень с черным камнем.

"Я себе мысленно проговариваю: "Холера, да я бедная студентка, но я гордая!". Я ответила: "Нет, спасибо, извиняюсь". А он говорит: "Да чего ты?! Ну, если не хочешь, тогда я выкину его в окно!". И он как-то так показал жестом и я представила, как этот перстень летит, падает в траву, и подумала, что добро пропадает. Но он меня в конце концов убедил, что он это искренне делал. Я приняла это кольцо", - вспомнила Кит-Садова.

Андрей Садовый и Екатерина Кит-Садова / Фото: instagram.com/andriysadovyi

Потом они потанцевали и Андрей Садовый ушел с мероприятия и не попрощался.

Через месяц после первой встречи их общий товарищ спросил Екатерину, почему она не звонит Андрею. В тот момент студентка готовила дипломную работу и искала спонсоров. Поэтому она решила все же позвонить и обратиться как к спонсору. После этого Екатерина пришла на работу своего будущего возлюбленного.

Впоследствии пара начала встречаться. По словам жены мэра Львова, это было долго — 6-7 лет, о чем сейчас она упрекает. Впрочем, несмотря на шутки, Екатерина радуется, что так сложилось, поскольку, по ее мнению, все происходит вовремя. В частности, она вспомнила забавный случай.

"Уже родился пятый сын, старшему – 10 лет… В выходные моя мама ездила в село и брала иногда с собой детей. А это так случилось, что все были дома, мы жили в старой квартире на седьмом этаже без лифта. Это было воскресенье, Андрей дома, я няньчу одного, тут что-то делаю, те кричат, те морочатся… И мне пришло прозрение – Боже, если бы мы не водились столько времени, сколько бы у меня сейчас было детей?!".

Также Кит-Садова поделилась, кто же хозяин дома: "Думаю, что 50/50". Со своей стороны, Андрей Садовый заметил, что это очень мудрый ответ.

Дебютный выпуск проекта "Дружина" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРВОЕ ИНТЕРВ'Ю ЖЕНЫ САДОВОГО: о сыновьях за рубежом, уколах красоты, бизнесе и начале войны

Напомним, жена Садового поделилась, чем занимаются их сыновья. Все пятеро детей супругов Садовых сейчас учатся.

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