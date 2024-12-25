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Жена Садового вспомнила, каким подарком ее удивил любимый во время знакомства

Жена Садового вспомнила, каким подарком ее удивил любимый во время знакомства

Жена Садового вспомнила, каким подарком ее удивил любимый во время знакомства

Андрей Садовый и Екатерина Кит-Садова / Фото: instagram.com/andriysadovyi

Также она поделилась, кто хозяин в их доме.

Жена городского головы Львова Андрея Садового – Екатерина Кит-Садова – приоткрыла занавес их супружеской жизни.

Так, в проекте Натальи Островской "Дружина" она поделилась о знакомстве и развитии отношений с любимым.

Будущие супруги познакомились в 90-х, когда Екатерина училась на четвертом или пятом курсе во Львовской национальной академии искусств. Тогда ей был 21 год и это был День города Львов.

"Это было в Бернардинском дворике, меня пригласил его товарищ, мы пришли вместе с ним. Когда я зашла во дворик, то сразу увидела Андрея. Он бросился мне в глаза — был высокий, в белом плаще. Это уже темно было, словом, он светился в темноте. Затем мы слушали в кафе поэзию Александра Кривенко. Как-то так случилось, что я села рядом с Андреем, а может он возле меня…" – вспомнила Екатерина.

Они начали общаться и, как вспоминает Екатерина, во время разговора Андрей Садовый шутил и был очень открыт. Уже к концу вечера Андрей подарил ей свой золотой перстень с черным камнем.

"Я себе мысленно проговариваю: "Холера, да я бедная студентка, но я гордая!". Я ответила: "Нет, спасибо, извиняюсь". А он говорит: "Да чего ты?! Ну, если не хочешь, тогда я выкину его в окно!". И он как-то так показал жестом и я представила, как этот перстень летит, падает в траву, и подумала, что добро пропадает. Но он меня в конце концов убедил, что он это искренне делал. Я приняла это кольцо", - вспомнила Кит-Садова.

Андрей Садовый и Екатерина Кит-Садова / © instagram.com/andriysadovyi
Андрей Садовый и Екатерина Кит-Садова / Фото: instagram.com/andriysadovyi

Потом они потанцевали и Андрей Садовый ушел с мероприятия и не попрощался.

Через месяц после первой встречи их общий товарищ спросил Екатерину, почему она не звонит Андрею. В тот момент студентка готовила дипломную работу и искала спонсоров. Поэтому она решила все же позвонить и обратиться как к спонсору. После этого Екатерина пришла на работу своего будущего возлюбленного.

Впоследствии пара начала встречаться. По словам жены мэра Львова, это было долго — 6-7 лет, о чем сейчас она упрекает. Впрочем, несмотря на шутки, Екатерина радуется, что так сложилось, поскольку, по ее мнению, все происходит вовремя. В частности, она вспомнила забавный случай.

"Уже родился пятый сын, старшему – 10 лет… В выходные моя мама ездила в село и брала иногда с собой детей. А это так случилось, что все были дома, мы жили в старой квартире на седьмом этаже без лифта. Это было воскресенье, Андрей дома, я няньчу одного, тут что-то делаю, те кричат, те морочатся… И мне пришло прозрение – Боже, если бы мы не водились столько времени, сколько бы у меня сейчас было детей?!".

Также Кит-Садова поделилась, кто же хозяин дома: "Думаю, что 50/50". Со своей стороны, Андрей Садовый заметил, что это очень мудрый ответ.

Дебютный выпуск проекта "Дружина" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРВОЕ ИНТЕРВ'Ю ЖЕНЫ САДОВОГО: о сыновьях за рубежом, уколах красоты, бизнесе и начале войны

Напомним, жена Садового поделилась, чем занимаются их сыновья. Все пятеро детей супругов Садовых сейчас учатся.

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