Жена Сасанчина на фоне болезни трехлетней дочери раскрыла ее диагноз: "Молюсь, чтобы выздоровела"

Жена украинского певца и победителя "Голоса страны" Романа Сасанчина рассказала о самочувствии их дочери.

Ранее блогерша Иванна жаловалась, что трехлетняя Элизабет имела симптомы непонятной болезни. Главной проблемой стала очень высокая температура, которую в течение нескольких дней невозможно было сбить. Кроме того, девочку беспокоил сильный кашель.

Поскольку семья временно находится в Польше, Иванна немедленно обратилась к местным медикам за помощью. Так, дочь Сасанчина осмотрели и направили на обследование. После анализов и флюорографии они получили вывод – у трехлетней Элизабет диагностировали воспаление одного легкого. Теперь ей необходимо придерживаться плана лечения, в том числе ездить в больницу.

Иванна Сасанчин с дочерью / Фото: instagram.com/annavi_i

"Воспаление легкого. Элизе назначили уколы. Сказали, что если ложиться в больницу, то из-за ослабленного иммунитета может еще что-то подхватить. У нее воспаление одностороннее. Сейчас будем два раза ездить на уколы и получать ингаляции. Я молюсь, чтобы она скорее выздоровела и мы поехали (в Украину – прим. ред.). Грустно", - рассказала Иванна.

Также избранница музыканта в своем фотоблоге показала дочь, которая сидела на заднем сиденье машины и махала фанам на камеру.

Иванна Сасанчин с дочерью / Фото: instagram.com/annavi_i

Напомним, недавно певица TAYANNA также жаловалась на проблемы со здоровьем. Она обеспокоила фанов симптомами болезни и назвала причину ухудшения состояния.

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