Жена Сасанчина отреагировала на упреки об их разводе: "Видели Романа с другой"

Супругов заподозрили в разводе. Избранница музыканта ответила на слухи.

Роман Сасанчин с женой

Роман Сасанчин с женой / © instagram.com/annavi_i

Украинского певца, победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина заподозрили в разводе с женой.

В частности, блогерша Иванна Сасанчин вместе с их дочерью уехала в Польшу. Когда избранница артиста решила пообщаться с подписчиками, ее просто засыпали вопросами, не развелись ли они с мужем. Жена артиста была удивлена этим сплетнями. Тем не менее, она заверила, если это и произойдет, то сообщит самостоятельно.

"Где вы берете такую информацию?" - возмутилась Иванна.

Пост жены Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Пост жены Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Подписчики же объяснили, почему начали ее спрашивать о разводе. Они утверждают, что якобы неоднократно видели Романа Сасанчина с другой девушкой. Кроме того, поездка Иванны в Польшу, по словам пользователей, тоже добавила масла в огонь: "Просто видели неоднократно Романа с другой...Да и вы постоянно сами с ребенком...Счастья вам!".

Однако на это уже Иванна Сасанчин отвечать не стала, лишь коротко отметила: "Интересно".

Пост жены Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Пост жены Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

