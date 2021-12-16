Жена Сасанчина попыталась потанцевать на последних месяцах беременности: "Едва двигаюсь"

Иванна показала большой животик.

Беременная жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – вскоре должна родить.

А пока девушка проводит время у себя дома. Чтобы не скучать, Иванна общается со своими подписчиками. В частности, девушка решила порадовать фанатов забавным видео. Она попыталась потанцевать на последних месяцах беременности. Иванна не слишком энергично двигалась перед камерой. Все-таки немалый живот сдерживал девушку.

Беременная жена Романа Сасанчина / instagram.com/annavi_i

"Вам для настроения! Здесь я вообще едва двигаюсь", – поделилась звезда.

Кстати, Иванна танцевала на фоне детской кроватки. Также звезда была одета в пижамные штаны и короткую кофту. На видео был хорошо виден немалый живот Иванны. Похоже, девочка уже скоро появится на свет и будет радовать родителей.

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