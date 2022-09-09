Жена Сасанчина призналась, как на их разницу в возрасте отреагировали родители певца

Блогерша рассказала, что сначала не понравилась семье певца.

Жена победителя "Голоса страны" Романа Сасанчина Иванна старше своего избранника на четыре года. Разница в возрасте не помешала паре построить семью и родить ребенка.

Однако, как призналась Иванна, в начале их отношений с Романом ее возраст смущал родителей исполнителя. Об этом блогерша рассказала, отвечая на вопросы своих поклонников в Instagram.

"До нашего знакомства такое себе отношение было ко мне и моему возрасту. А сейчас все ОК", — поделилась жена певца.

Фото: instagram.com/annavi_i

Сейчас Роману Сасанчину 20 лет, а Иванне, соответственно, — 24. Счастливые супруги воспитывают дочь Элизабет, родившуюся в декабре 2021 года. Не так давно блогерша рассказала поклонникам, что до рождения дочери ей пришлось пережить выкидыш.

Напомним, в апреле молодые супруги ошеломили поклонников новостью о разводе, однако через некоторое время Иванна рассказала, что на самом деле между влюбленными произошел серьезный конфликт.

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