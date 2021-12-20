Жена Сасанчина рассекретила, сколько кило набрала во время беременности

Девушка также назвала свой вес.
Беременная жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – уже скоро будет рожать.
А пока она рассказывает, как проходят дни будущей мамочки. В частности, девушка рассекретила свой вес. Иванна весит 63-64 кило. Как признается избранница Романа, она уже набрала немало во время беременности.
"Я набрала уже 14 кило", – призналась Иванна.
Девушка раньше рассказывала, что во время беременности у нее появился сильный аппетит. Бывало даже такое, что врач советовал ей меньше есть.
Кроме того, Иванна рассекретила, что ее рост составляет 154 см.
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