Жена Сасанчина рассекретила, сколько кило набрала во время беременности

Жена Сасанчина рассекретила, сколько кило набрала во время беременности

Девушка также назвала свой вес.

Беременная жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – уже скоро будет рожать.

А пока она рассказывает, как проходят дни будущей мамочки. В частности, девушка рассекретила свой вес. Иванна весит 63-64 кило. Как признается избранница Романа, она уже набрала немало во время беременности.

"Я набрала уже 14 кило", – призналась Иванна.

Жена Сасанчина назвала свой вес / instagram.com/annavi_i

Девушка раньше рассказывала, что во время беременности у нее появился сильный аппетит. Бывало даже такое, что врач советовал ей меньше есть.

Кроме того, Иванна рассекретила, что ее рост составляет 154 см.

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