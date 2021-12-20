Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Жена Сасанчина рассекретила, сколько кило набрала во время беременности

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жена Сасанчина рассекретила, сколько кило набрала во время беременности

Роман Сасанчин с супругой / instagram.com/sasanchyn_official

Девушка также назвала свой вес.

Беременная жена победителя шоу "Голос країни" Романа СасанчинаИванна – уже скоро будет рожать.

А пока она рассказывает, как проходят дни будущей мамочки. В частности, девушка рассекретила свой вес. Иванна весит 63-64 кило. Как признается избранница Романа, она уже набрала немало во время беременности.

"Я набрала уже 14 кило", – призналась Иванна.

Жена Сасанчина назвала свой вес / © instagram.com/annavi_i
Жена Сасанчина назвала свой вес / instagram.com/annavi_i

Девушка раньше рассказывала, что во время беременности у нее появился сильный аппетит. Бывало даже такое, что врач советовал ей меньше есть.

Кроме того, Иванна рассекретила, что ее рост составляет 154 см.

Читайте также:

Следующая публикация