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Жена Сасанчина рассказала о состоянии здоровья своего отца, которого тяжело ранили в бою на востоке

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Жена Сасанчина рассказала о состоянии здоровья своего отца, которого тяжело ранили в бою на востоке

Жена Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_i

Жена украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина — Иванна — рассказала, как ныне чувствует себя ее папа.

Папа жены Романа Сасанчина – Иванны – получил тяжелое ранение на востоке Украины, когда защищал страну от российских оккупантов.

В апреле мужчина попал в больницу. В общем, Иванна рассказала, как чувствует себя ее папа, который сейчас находится на реабилитации.

По словам девушки, отец продолжает восстанавливаться. Мужчина наконец-то уже может самостоятельно вставать с кровати, но правая рука до сих пор не работает. Иванна поделилась, что у папы также проблемы с речью и памятью.

Жена Романа Сасанчина разговаривала с папой / © instagram.com/annavi_i
Жена Романа Сасанчина разговаривала с папой / Фото: instagram.com/annavi_i

"Папа уже встает сам, но правая рука все еще не работает. Речь также еще нарушена. И частями он забывает меня, сестру и своих внучек", — поделилась блогерша.

Супруга Сасанчина попросила всех неравнодушных помолиться за папу, ведь он рисковал жизнью, чтобы защитить Украину.

"Прошу всех неравнодушных помолиться за него, он этого заслуживает так же, как и каждый защитник, рисковавший и рискующий своей жизнью и здоровьем ради нашего с вами покоя", — подчеркнула блогерша.

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