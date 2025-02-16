Жена Сасанчина с 3-летней дочерью вернулась в Украину и показала счастливые фото с мужем

Жена украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина вместе с 3-летней дочерью вернулась в Украину.

Семья музыканта на период зимы выезжала в Польшу. Наконец, после двухмесячной разлуки Роман Сасанчин воссоединился с женой Иванной и дочерью Элизабет. Жена певца вместе с ребенком вернулась из Польши в Киев.

День святого Валентина семья уже провела в полном составе. Избранница Романа Сасанчина публиковала в фотоблоге их счастливые фото. Снимки был сделан в кафе. На фото Сасанчин позировал с дочерью и женой в зеркале на фоне красных воздушных шариков в форме сердец. Семейные кадры Иванна подписывать не стала.

Роман Сасанчин с женой и дочерью / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Тем временем подписчики семейства не упустили возможности, чтобы засыпать их комплиментами. Роману Сасанчину и его жена пожелали безграничного счастья. Также пользователи отметили, что они - очень красивая семья.

Роман Сасанчин с женой и дочерью / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Напомним, незадолго до возвращения в Украину дочь Романа Сасанчина заболела. У девочки поднималась высокая температура, а лекарства не помогали. Иванна Сасанчин делилась подробностями о состоянии здоровья Элизабет и называла ее диагноз.

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