Жена Сасанчина в слезах намекнула на серьезные проблемы в браке: "Просыпается дикая ненависть"

Жена украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина – Иванна – намекнула на серьезные проблемы в их браке.

Избранница музыканта опубликовала в Instagram фото, где она изображена в слезах. Иванна поделилась, что делает все от нее возможное, чтобы сделать их жизнь лучше. Блогерша призналась, что сейчас полностью истощена, а на фоне этого у нее возникли проблемы со здоровьем.

Жена Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Иванна поделилась, что может многое простить, однако ей больно, когда обесценивают ее труд. Также блогерша добавила, что хочет чувствовать себя защищенной и "иметь перед собой гору". Вероятно, таким образом Иванна намекнула, что между ними с мужем возникли серьезные недопонимания.

"Просыпается дикая ненависть! Я знаю, что я очень много работаю и делаю все возможное со своей стороны, чтобы улучшить жизнь! Я устаю больше эмоционально, чем физически, недосыпаю, теперь еще и целый ряд проблем со здоровьем. Я все могу перетерпеть, но обесценивание моего труда и всего, что я делала, это уже слишком… Я, как и любая девушка, хочу ощущать перед собой гору, за которую можно спрятаться от всех бед", — откровенно поделилась Иванна.

Пост жены Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Напомним, недавно певица Наталка Карпа рассказала о проблемах в браке с мужем-военным. Артистка поделилась, что они пытаются уберечь отношения, однако мысли о разводе все же присутствуют.

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