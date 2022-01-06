Жена Сасанчина в топе показала, как изменилась ее фигура после родов

Также девушка рассекретила свой вес.
Жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – решила показать свою фигуру через неделю после родов.
В Instagram-stories избранница певца разместила короткий ролик, на котором она в топе и лосинах показывает свою фигуру. К слову, у девушки еще виднеется животик.
Кроме того, Иванна также рассказала и о своем весе. Через неделю после родов девушка весит 57 кило. Кстати, во время беременности избранница певца набрала 13 килограммов.
"65 кило весила перед родами. До беременности весила 52 кило", – рассказала девушка.
Напомним, Иванна и Роман 30 декабря прошлого года впервые стали родителями. У супругов родилась девочка. Молодые родители дали ей редкое имя - Элизабет.
Читайте также: