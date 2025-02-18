Жена Сасанчина высказалась о кризисах в отношениях: "Хотели расторгнуть брак"

Жена украинского певца и победителя "Голоса страны" Романа Сасанчина рассказала о подробностях личной жизни.

Блогерша Иванна в Instagram вспомнила кризисы в браке. В частности, как в свое время вместе с избранником чуть не рассталась после недоразумений и продолжительного молчания. Впрочем, тогда возлюбленные решили сражаться за чувства и не брали паузу. В результате, к счастью, все проблемы прошли и сейчас семья счастлива.

"Паузу не брали, потому что, на мой взгляд, это признак конца отношений. Но был момент, когда мы пять дней не разговаривали и уже хотели расторгнуть наш брак", — поделилась жена музыканта, не вдаваясь в подробности.

Роман Сасанчин с женой / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Кроме того, Иванна после возвращения из-за границы с дочерью рассказала о причинах такого решения. Она отметила, что "дома лучше всего". И уже имеет планы на будущее. В частности, хочет не только вести блог, но и вернуться к еще одной работе в Украине.

Жена Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая делилась подробностями о браке с Юрием Горбуновым. Она призналась, какого важного правила придерживается для сохранения крепких отношений.

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