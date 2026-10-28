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Жена Сенцова отдала их сына в 3 года в школу и объяснила почему: "Принять решение было непросто"
Сын Олега Сенцова в раннем возрасте пошел в школу. Жена режиссера объяснила, почему так.
Жена украинского режиссера и военного Олега Сенцова Вероника Вельч отдала их 3-летнего сына в школу и объяснила почему.
Маленький Демьян уже официально стал школьником. Мальчик посещает не обычную школу, а христианскую. В интервью Oboz.ua Вероника Вельч объяснила, что учеба в этом заведении начинается раньше, поэтому Демьян и стал школьником в три года. Правда, жена Олега Сенцова не скрывает, что это решение далось нелегко, поскольку Киев подвергается постоянным обстрелам и воздушным тревогам, из-за чего дети находятся в укрытиях. Однако Веронике Вельч более спокойно, поскольку в школе учится и ее старший сын.
«Демьян начал посещать христианскую школу (Kyiv Christian Academy — прим. ред.), где учеба начинается раньше, чем в обычных школах. Ему в ноябре исполнится четыре года. Конечно, принять такое решение в нынешних условиях было непросто, потому что сейчас детки проводят очень много времени в подвальных помещениях. Для нас это постоянное волнение. Но в этой школе уже учится его старший брат Лев, поэтому решение, в конце концов, было достаточно очевидным», — объяснила избранница режиссера.
Вероника Вельч также объяснила, что знает, как работает школа и как там все организовано, так что легче было принять решение. Также избранница режиссера убеждена, что Демьян будет дальше развиваться в учебном заведении, познавать мир и учиться взаимодействовать в социуме.
«Мы знали школу, понимали, как там все организовано, и нам было легче решиться на этот шаг. Хотелось, чтобы Демьян продолжал развиваться, познавать мир и взаимодействовать с другими детьми даже при столь сложных обстоятельствах», — объяснила Вероника Вельч.
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