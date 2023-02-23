Жена Сергея Бабкина довела до слез видео из их квартиры в Харькове, в которую они впервые с начала войны попали

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками в Instagram очень личным видео.

Возлюбленная певца разместила ролик, на котором запечатлен приезд супругов в родной Харьков и то, как они впервые с начала полномасштабной войны зашли в свою квартиру.

Переступив порог дома, Бабкина не сдерживает слез от нахлынувших на нее эмоций. В видео Снежана показывает окна, заклеенные скотчем, календарь, на котором с прошлого года дата 24 февраля. Как Бабкина пьет чай и ужинает на своей кухне, радуется тому, что моется в собственной ванной.

Это видео вызвало у подписчиков Бабкиной не меньшие эмоции, чем у нее, о чем они рассказали Снежане в комментариях: "Снежана, главное, что дом цел, все живы... Есть куда вернуться. Главное сейчас – как можно быстрее победить, чтобы снова раздавался в доме детский смех", "как мало, оказывается, нужно, чтобы мы были счастливы. Зайти домой и выпить на своей кухне горячий кофе. Слезы рекой", "Боже, невозможно удержать слез... Плачу вместе с вами... Где бы ни был не забудешь дом", "Идентичны ощущение во время посещения родной квартиры. Сижу там и смотрю на стены. Люблю их безгранично".

Снежана Бабкина растрогала видео из своей квартиры в Харькове / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Снежана Бабкина растрогала видео из своей квартиры в Харькове / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Отметим, что во время полномасштабного вторжения Сергей и Снежана Бабкины вместе с тремя детьми уехали в Германию. В середине ноября Бабкин вернулся в Украину, а затем дал концерт в родном Харькове на улице. Заграницей Бабкин активно давал благотворительные концерты и рассказал, какую сумму собрал на помощь ВСУ.

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