Жена Сергея Бабкина насмешила забавным видео, как в купальнике ложится в снег и попивает коктейль

Жена музыканта Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина – очень сильно повеселила поклонников забавным роликом.

В Instagram знаменитость опубликовала видео, где она наслаждалась "летним отдыхом" зимой. К слову, Снежана вышла на заснеженный двор в одном только купальнике, шляпе и солнцезащитных очках.

Бабкина легла на шезлонг, полностью покрытый снегом, взяла в руки освежающий коктейль и начала пить.

"Рождена летом с зимним именем. Балансирую, как могу", — подписала кадры Снежана.

Снежана Бабкина удивила видео, как в купальнике и шляпе ложится в снег и пьет коктейль

Очевидно, что Бабкина таким образом закаляется зимой. Тем не менее, артистка это сделала оригинальным способом и еще порадовала фанатов. Кстати, большинство подписчиков актрисы очень сильно восхитились видео.

Круто и эффектно выглядит!

Снежана, мурашки по всему телу пошли, удивительная женщина!

Я в восторге, вы вдохновляете своей естественностью и красотой!

Напомним, недавно певица Оля Полякова тоже посветила стройной фигурой в купальнике. Правда, знаменитость делилась кадрами с отдыха в Африке, где тепло и нет снега.

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