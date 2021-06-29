Жена Сергея Бабкина о том, как простила ему многочисленные измены: "Потребовалось полгода"

Снежана рассказала, что помогло ей вырваться из ада.

Музыкант Сергей Бабкин на днях рассказал более подробно о том, как и с кем 10 лет назад изменял своей жене Снежане.

В свою очередь Снежана, которая сумела простить артисту измены больше чем со 100 женщинами, поделилась, как нашла в себе силы это сделать.

"Там, где наше внимание, там наша сила. Там, где наше внимание, там наша энергия. То, на что мы обращаем внимание ежедневно, то и растет. Это как цветок, который ты поливаешь и он с каждым днем прорастает. Дает росток, потом перерастает в большое растение и это растение дает плоды. Нам после этой остановки важно понять, на что мы хотим обращать свое внимание, какой росток должен вырасти в нашей жизни. И это перерастает в снежный ком. Если мы не довольны собой, своей семьей, своими детьми, мужем, политикой, миром, погодой на улице, своей работой — это как снежный ком накапливается, недовольство, нелюбовь и влечет за собой болячки", — отметила Снежана.

instagram.com/snezhana_babkina

Поэтому лвозлюбленная Бабкина отметила, что важно этот снежный ком превратить в положительный.

"Снежный ком может быть и другим. Когда мы просыпаемся с осознанием того, что этот день больше никогда не повторится. То, как я встаю с кровати, я никогда не встану так с кровати, то, как я смотрю в окно и вдохновляюсь, я так больше никогда не посмотрю, то, как я целую своего мужа, такого поцелуя больше не будет. Будет другой поцелуй. Каждый мой день неповторим. Это как снежный ком, неповторимый удивительный день притягивает еще больше уникальных и радостных. Эта остановка помогает понять, какую сферу в своей жизни мы хотим развить", — сказала Бабкина.

Она посоветовала, если вы хотите развить отношения, любовь к себе, любовь к детям, воплотить свои мечты и желания, надо обратить на это внимание.

"И хотя бы по минутке в день, по пять минут в день делать что-то, какие-то действия, чтобы этот росток рос и потом, в итоге, появились плоды. Ничто не происходит за один день. Мне понадобилось полгода чтобы вывести себя, вырвать себя из полнейшего нуля, из полнейшей жопы в какое-то вселенское счастье и гармонию", — поделилась Снежана.

instagram.com/snezhana_babkina

Бабкина также посоветовала двигаться постепенно, а не сразу заваливать себя кучей информации. Также знаменитость поделилась, из чего состоит ее день.

"Утром 10 минут помедитировала. Затем я нахожусь в своем дне, радуюсь, удивляюсь, потом днем я сделала какую-то 15-минутную практику, например йогу, чтобы моя спина, мое тело было здоровым. Потом я еще живу свой день и вечером вечернюю практику, например, медитацию — грамотно завершить свой день ", — рассказала Снежана.

instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, в марте этого года жена Сергея Бабкина рассказала, как узнала о его изменах. Тогда же Снежана призналась, что Сергей сходил на лево со 100 женщинами.

Вскоре Сергей Бабкин объяснил, почему изменил жене Снежане со 100 женщинами. Музыкант не жалеет, что вынес личное на публику.

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