Жена Сергея Бабкина ошеломила взрослым видом их 14-летней дочери-красавицы

Жена украинского певца Сергея Бабкина – актриса Снежана – впервые за длительное время показала их 14-летнюю дочь.

Обычно артистка практически не делится контентом с детьми, однако в этот раз она сделала исключение. В частности, в своем Instagram Снежана Бабкина опубликовала фото с 14-летней дочерью Веселиной. Актриса поделилась их селфи из лифта.

Веселина была одета в черные брюки и белое худи, а свои длинные волосы она распустила. Тем временем Снежана Бабкина выбрала джинсы, зеленую блузку и дополнила образ сумочкой. Как отметила артистка, они "пошли создавать красоту". По всей вероятности, актриса с дочерью направилась в салон красоты.

Снежана Бабкина с дочерью / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Кстати, Веселина заметно изменилась и выглядит уже очень взросло. Как отметила Бабкина, дети быстро растут: "Какие дети уже большие! Что все так быстро!"

Напомним, недавно муж Снежаны Бабкиной попал в скандал. Сергей Бабкин вместе с коллегой Андреем Запорожцем приглашал на концерты группы 5'Nizza за границей, однако почему-то решил это сделать на русском языке.

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