Жена Сергея Бабкина отпраздновала 38-летие за границей: артистка показала, где и как провела этот день

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана Бабкина 8 июля отпраздновала день рождения.

Артистке исполнилось 38 лет. По этой причине Снежана на странице в Instagram показала, как провела этот день. Бабкина с мужем, детьми и их друзьями из Харькова поехали в теплые края. Где именно Снежана встретила день рождения, она не уточнила.

Артистка показала, как утром ей презентовал букет младший сын, 4-летний Елисей, которому помогал это сделать звездный отец.

Снежана Бабкина отметила 38-летие / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Снежана Бабкина отметила 38-летие / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Снежана Бабкина отметила 38-летие / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Также друзья именинницы подарили ей праздничный торт, а потом подружки отправились по местным аутентичным магазинам.

Снежана Бабкина отметила 38-летие / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Снежана Бабкина отметила 38-летие / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Снежана Бабкина отметила 38-летие / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Как ранее рассказывал Сергей Бабкин, вместе с женой и тремя детьми в начале полномасштабной войны они уехали из Харькова в Европу. В течение длительного времени семья находится в Германии. Впрочем, праздновать день рождения Снежаны, судя по фото, поехали в более экзотические места.

Напомним, на днях Сергей Бабкин поделился с поклонниками редким фото 15-летней давности, где позирует со своей супругой Снежаной. Снимок был сделан в вагоне поезда. На нем трудно узнать супругов. Тогда Снежана носила челку, а Сергей имел бороду и густую шевелюру без седины.

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