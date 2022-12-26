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Жена Сергея Бабкина поделилась уютным фото с семьей за рождественским столом

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
517
Время на прочтение
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Жена Сергея Бабкина поделилась уютным фото с семьей за рождественским столом

Сергей и Снежана Бабкины / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Звездные супруги собрались на праздновании Рождества с родителями и детьми.

Жена исполнителя Сергея Бабкина и его менеджер Снежана Бабкина показала уютные семейные посиделки.

В воскресенье, 25 декабря, звездная семья отпраздновала Рождество. В честь праздника в гости к ним пришли их родители. Фотографиями с родными и датами Снежана поделилась в Instagram.

"Вчера приехали из тура и сразу начали готовиться к рождественскому вечеру. Вышел очень теплый, семейный ужин", — поделилась Бабкина.

© instagram.com/snezhana_babkina
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

К праздничному столу семья приготовила запеченную утку с апельсинами и любимые всеми украинцами жареные баклажаны и салаты.

© instagram.com/snezhana_babkina
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Отметим, что многие украинские звезды в этом году отпраздновали Рождество именно 25 декабря. Настя Каменских, Светлана Тарабарова и другие знаменитости обратились к своим поклонникам с приветствиями.

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Дата публикации
Просмотры
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