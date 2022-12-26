Жена Сергея Бабкина поделилась уютным фото с семьей за рождественским столом

Звездные супруги собрались на праздновании Рождества с родителями и детьми.

Жена исполнителя Сергея Бабкина и его менеджер Снежана Бабкина показала уютные семейные посиделки.

В воскресенье, 25 декабря, звездная семья отпраздновала Рождество. В честь праздника в гости к ним пришли их родители. Фотографиями с родными и датами Снежана поделилась в Instagram.

"Вчера приехали из тура и сразу начали готовиться к рождественскому вечеру. Вышел очень теплый, семейный ужин", — поделилась Бабкина.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

К праздничному столу семья приготовила запеченную утку с апельсинами и любимые всеми украинцами жареные баклажаны и салаты.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Отметим, что многие украинские звезды в этом году отпраздновали Рождество именно 25 декабря. Настя Каменских, Светлана Тарабарова и другие знаменитости обратились к своим поклонникам с приветствиями.

Читайте также: