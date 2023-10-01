Жена Сергея Бабкина похвасталась драгоценным подарком от мужа: "Осуществил мою мечту"

Жена украинского певца Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина – похвасталась драгоценным подарком от своего мужа.

В Instagram-stories знаменитость поделилась, что возлюбленный подарил ей ювелирное украшение. К слову, Снежана получила от мужа особую ценную подвеску, о которой давно мечтала.

"Сегодня Сергей Бабкин осуществил мою мечту", – поделилась актриса.

Подарок Снежаны Бабкиной от мужа / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

В целом музыкант подарил жене подвеску, на которой красуется минималистический кулон в виде герба Украины.

Снежана уже примерила украшение и показала, как оно выглядит на шее. Кстати, хоть подвеска совсем небольшая, однако герб Украины хорошо выделяется.

Подарок Снежаны Бабкиной от мужа / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, недавно шоумен Владимир Остапчук хвастался ценным подарком от молодой жены Екатерины Полтавской в честь его 39-летия. Ведущему было даже неудобно получать такой презент, так что он уговаривал избранницу оставить его себе.

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