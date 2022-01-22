Жена Сергея Бабкина показала, как выглядел певец с длинными и белокурыми волосами

Снежана показала архивные фото.
Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана, в Международный день объятий решила вспомнить прошлое.
В своем Instagram звезда показала архивные фото, на которых изображена вместе со своим мужем. На каждом снимке Снежана обнималась с Сергеем.
В частности, актриса показала фото с их венчания, и те, на которых она беременна, и те, что были сделаны в начале их отношений.
Кстати, за это время Сергей сменил немало образов. Он ходил то с длинными, то с белокурыми волосами. Также он то отращивал, то сбривал себе бороду. Снежана даже не сдержалась, когда публиковала очередной снимок и спросила у мужа: "Бабкин, что это за борода?".
Читайте также: