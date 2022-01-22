Жена Сергея Бабкина показала, как выглядел певец с длинными и белокурыми волосами

Снежана показала архивные фото.

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана, в Международный день объятий решила вспомнить прошлое.

В своем Instagram звезда показала архивные фото, на которых изображена вместе со своим мужем. На каждом снимке Снежана обнималась с Сергеем.

Снежана и Сергей Бабкины / instagram.com/snezhana_babkina

В частности, актриса показала фото с их венчания, и те, на которых она беременна, и те, что были сделаны в начале их отношений.

Снежана и Сергей Бабкины / instagram.com/snezhana_babkina

Снежана и Сергей Бабкины / instagram.com/snezhana_babkina

Кстати, за это время Сергей сменил немало образов. Он ходил то с длинными, то с белокурыми волосами. Также он то отращивал, то сбривал себе бороду. Снежана даже не сдержалась, когда публиковала очередной снимок и спросила у мужа: "Бабкин, что это за борода?".

Снежана и Сергей Бабкины / instagram.com/snezhana_babkina

Снежана и Сергей Бабкины / instagram.com/snezhana_babkina

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