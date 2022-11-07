Жена Сергея Бабкина трогательно поздравила певца с днем рождения: "Моя родная душа!"

Жена певца Сергея Бабкина, Снежана, трогательно поздравила своего мужа с днем ​​рождения.

На своей странице в Instagram жена исполнителя поделилась его праздничной фотографией, на которой Сергей задавал свечу на шоколадном кексе. Также Снежана написала милое обращение к любимому.

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Моя родная душа! Мой любимый друг! С днем ​​твоего рождения! Пусть твой солнечный заряд с каждым днем ​​становится ярче и мощнее. Сияй, лечи души, вдохновляй нас всех! А твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко", – написала Бабкина.

Поклонники артиста также приобщились к поздравлениям и пожелали Сергею чистого неба и дальнейших успехов.

Самые искренние поздравления Сергею!

Искренние поздравления, Сергей!

Спасибо за ваш талант и вдохновение!

Также на странице музыканта родные сделали ему коллаж из архивных фотографий и показали, как изменился артист за последние 17 лет.

"Каждый год, утром 7 ноября, кто-то тайно пробирается в Instagram Бабкина, чтобы поздравить его с днем ​​рождения!

Мы поздравляем тебя, наш космопапа, с новым годом! Спасибо тебе за безграничность твоей души! За доброту огромного твоего сердца! Очень любим! Крепко обнимаем", — написала семья Сергея.

Фото: instagram.com/babkin_official

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