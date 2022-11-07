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Жена Сергея Бабкина трогательно поздравила певца с днем рождения: "Моя родная душа!"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Жена Сергея Бабкина трогательно поздравила певца с днем рождения: "Моя родная душа!"

Сергей Бабкин с женой / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Исполнительнице исполнилось 44 года.

Жена певца Сергея Бабкина, Снежана, трогательно поздравила своего мужа с днем ​​рождения.

На своей странице в Instagram жена исполнителя поделилась его праздничной фотографией, на которой Сергей задавал свечу на шоколадном кексе. Также Снежана написала милое обращение к любимому.

Сергей Бабкин / © instagram.com/snezhana_babkina
Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Моя родная душа! Мой любимый друг! С днем ​​твоего рождения! Пусть твой солнечный заряд с каждым днем ​​становится ярче и мощнее. Сияй, лечи души, вдохновляй нас всех! А твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко", – написала Бабкина.

Поклонники артиста также приобщились к поздравлениям и пожелали Сергею чистого неба и дальнейших успехов.

  • Самые искренние поздравления Сергею!
  • Искренние поздравления, Сергей!
  • Спасибо за ваш талант и вдохновение!

Также на странице музыканта родные сделали ему коллаж из архивных фотографий и показали, как изменился артист за последние 17 лет.

"Каждый год, утром 7 ноября, кто-то тайно пробирается в Instagram Бабкина, чтобы поздравить его с днем ​​рождения!
Мы поздравляем тебя, наш космопапа, с новым годом! Спасибо тебе за безграничность твоей души! За доброту огромного твоего сердца! Очень любим! Крепко обнимаем", — написала семья Сергея.

© instagram.com/babkin_official
Фото: instagram.com/babkin_official

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Дата публикации
Просмотры
112
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