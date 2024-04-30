Жена Сергея Бабкина вернулась с детьми в Харьков и показала, как проводит с ними время

Также артистка рассекретила, какой подарок Сергей Бабкин сделал их сыну.

Украинский музыкант Сергей Бабкин вместе с супругой Снежаной и детьми вернулся в родной Харьков, из которого семья уехала во время полномасштабной войны в Украине.

В своем Instagram актриса уже показала, как они вместе проводят время. В частности, Снежана с дочерью Веселиной и сыном Елисеем отправилась в магазин. Семейство решило заняться домашним огородом и посадить там помидоры. Снежана вместе с детьми закупила рассаду.

Дочь Сергея и Снежаны Бабкиных / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Сын Сергея и Снежаны Бабкиных / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Купили все для огорода", – поделилась актриса.

Кстати, 4-летний Елисей активно помогал маме с садоводством. В частности, он убирал огород, где планировалось потом посадить помидоры.

Сын Сергея и Снежаны Бабкиных / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

За свою помощь мальчик получил приятный презент от отца. Сергей Бабкин подарил сыну игрушечный Tesla Cybertruck, который управляется пультом.

Сын Сергея и Снежаны Бабкиных / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Позже семья Бабкиных собралась с родными на природе. Они все вместе устроили чайную церемонию и наслаждались напитками.

"Харьковская компания в сборе", — отметила Снежана.

Родные Сергея и Снежаны Бабкиных / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, недавно певица Санта Димопулос впервые за длительное время вернулась в Украину. Исполнительница приехала в Киев и рассекретила, чем занималась в столице.

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