Жена Сергея Бабкина вернулась с детьми в Харьков и показала, как проводит с ними время

Также артистка рассекретила, какой подарок Сергей Бабкин сделал их сыну.
Украинский музыкант Сергей Бабкин вместе с супругой Снежаной и детьми вернулся в родной Харьков, из которого семья уехала во время полномасштабной войны в Украине.
В своем Instagram актриса уже показала, как они вместе проводят время. В частности, Снежана с дочерью Веселиной и сыном Елисеем отправилась в магазин. Семейство решило заняться домашним огородом и посадить там помидоры. Снежана вместе с детьми закупила рассаду.
"Купили все для огорода", – поделилась актриса.
Кстати, 4-летний Елисей активно помогал маме с садоводством. В частности, он убирал огород, где планировалось потом посадить помидоры.
За свою помощь мальчик получил приятный презент от отца. Сергей Бабкин подарил сыну игрушечный Tesla Cybertruck, который управляется пультом.
Позже семья Бабкиных собралась с родными на природе. Они все вместе устроили чайную церемонию и наслаждались напитками.
"Харьковская компания в сборе", — отметила Снежана.
Напомним, недавно певица Санта Димопулос впервые за длительное время вернулась в Украину. Исполнительница приехала в Киев и рассекретила, чем занималась в столице.
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