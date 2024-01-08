Жена Сергея Бабкина впервые за долгое время показалась сразу с тремя заметно подросшими детьми

Артистка похвасталась, как они вместе проводят время в США.

Жена музыканта Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина – впервые за долгое время показалась сразу с тремя детьми.

В целом семья артиста сейчас находится в США. В своем Instagram Снежана показывает, как проходит их путешествие. Бабкина уже поделилась, как они вместе побывали в одном из торговых центров Нью-Йорка. Актриса призналась, что ее очень удивило, что прямо в самом помещении был расположен горнолыжный комплекс.

"Я такое вижу впервые! Это торговый центр", – удивила Бабкина.

Торговый центр в Нью-Йорке / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Также в самом торговом центре были разные развлечения. Дети Снежаны катались на игрушечном тигре.

"Такое прикольное развлечение. Тигр всех катал", — делилась актриса.

Сыновья Снежаны Бабкиной / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Кроме того, в торговом центре было много разных необычных магазинов. Больше всего дети актрисы оценили лавку со сладостями.

"Магазинчик – детская мечта", — писала актриса.

Сын Снежаны Бабкиной / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напоследок Снежана опубликовала фото, где предстала сразу с тремя своими заметно подросшими детьми. Артистка вместе с сыновьями и дочерью поднялась на смотровую площадку и смотрела на панораму Нью-Йорка.

Снежана Бабкина с детьми / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, недавно тренер Марина Боржемская показала редкие фото с детьми. Спортсменка продемонстрировала, как ее сын и дочь от боксера Вячеслава Узелкова заметно подросли.

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