Жена Сергея Бабкина вступилась за мужа и объяснила, почему он поет русскоязычные песни

Также Снежана ответила, почему певец никак не комментирует хейт вокруг него.

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана Бабкина, вступилась за мужа, которого раскритиковали за исполнение русскоязычных песен на концертах за границей.

По словам избранницы артиста, группа "5'nizza" и Сергей Бабкин – это совершенно разные музыкальные проекты, у которых свой репертуар. Коллектив не исполняет украиноязычные треки, ведь практически все его творчество на русском. А вот сам Бабкин поет на украинском. Однако сейчас благотворительный тур именно в "5'nizza", поэтому на сцене звучит репертуар группы.

"Как менеджер группы "5'nizza" я могу ответить. Группа "5'nizza" и творчество Сергея Бабкина – это разные творчества. Песня "Солдат" в "5'nizza" и песня "Солдат" у Бабкина – это разные песни. "5'nizza" не исполняет украиноязычного "Солдата", Бабкин не поет русскоязычного. Группе "5'nizza" 23 года. 90% песен — на русском. У нас благотворительный тур группы "5'nizza", — пояснила Снежана.

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

Также актриса прокомментировала, почему Сергей Бабкин не реагирует хейт, который разгорелся вокруг него. По словам Снежаны, у него нет на это времени, ведь он с головой ушел в благотворительные концерты.

"У ребят нет времени оправдываться перед вами, потому что свое время они проводят с пользой для ВСУ", — подчеркнула Снежана.

Снежана Бабкина вступилась за мужа / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, Сергей Бабкин недавно уехал в США с благотворительными концертами. Однако не все это оценили, музыканта начали критиковать в Сети. Певца упрекнули, что он во время войны находится за границей, а на концертах поет на русском.

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