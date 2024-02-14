Жена Сергея Тигипко беременна четвертый раз и показала округлый животик

Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко Алла Зиневич в четвертый раз беременна.

Зиневич, которая младше любимого на 24 года, рассказала о грядущем пополнении в семье сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина.

На странице в Instagram избранница Тигипко разместила романтическое видео, в котором предстала в длинном белом платье по фигуре. Сначала будущая мама позирует спиной к камере, и наконец разворачивается и демонстрирует округлый животик:

"Всех с Днем влюбленных! Цените друг друга и пусть любовь сияет ярко, даря счастье, потому что счастье есть в каждом из нас (в ожидании чуда)", — подписала видео Зиневич.

Жена Сергея Тигипко беременна четвертый раз

Отметим, что для Сергея Тигипко и Аллы Зиневич это будет четвертый общий ребенок.

Также у бизнесмена есть дочь Анна от первого брака. От второго брака с супругой Викторией Тигипко экс-политик имеет троих детей — сыновей Тимофея, Леонтия и дочь Анастасию.

Сколько вместе Сергей Тигипко и Алла Зиневич – доподлинно неизвестно. В 2018 году бизнесмен подал на развод со второй женой Викторией. В октябре 2021 года Тигипко впервые вышел в свет с Зиневич — влюбленные посетили вместе конкурс "Мисс Украина Вселенная". От Тигипко Зиневич имеет трех сыновей — старшему 12 лет, среднему 11, младшему — 7 лет.

Читайте также: