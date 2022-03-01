Жена Сергея Жигунова обратилась к россиянам: "Украина - не нацистская страна, вам врут"

Она публично сказала, что Украину не нужно ни от кого спасать.
Жена известного российского актера и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Сергея Жигунова не выдержала и прокомментировала вторжение России в Украину.
Она эмоционально обратилась к русским и попыталась донести им, что они верят в пропаганду. Виктория написала, что власть лжет.
"Все эти дни я смотрю госканалы, которые сначала отрицали, что мы нападем на Украину, буквально через два дня и накануне нападения, когда все уже было, конечно, решено. Путин, Захарова и другие улыбались и говорили, что мы мирная страна, что мы никогда не нападем. Но это было ложью. Потом Конашенков три дня уверял нас в том, что с российской стороны потерь нет (вот прямо ноль, ни одного убитого.) Нам говорят, что все кадры с пострадавшими мирными жителями – постановка и т.д., конечно, нам говорят, что ликвидируют нацистов в ДНР и ЛНР", – написала Виктория.
Жена Жигунова попыталась донести россиянам, что российские войска напали на всю территорию Украины якобы для того, чтобы спасти от нацистов. Впрочем, Украину – не нужно ни от кого спасать.
"Киев, Одесса, Харьков, Николаев, Сумы и десятки других городов – это не Донбасс. Разгромленные заводы, больницы, раненые мирные жители, дети, которых рожают в метро и бомбоубежищах, – не нацисты. Украина, которая выбрала в президенты русскоговорящего еврея, — не нацистская страна. Ее ни от кого не нужно спасать. Люди жили той жизнью, которая им нравилась. И маленьким детям, которые пятый день сидят в подвалах и метро, вы никогда не объясните, что россияне пришли их спасать. Эти дети и дети их детей всю жизнь будут ненавидят нас, как наши бабушки и мамы ненавидели немцев. Нам говорят, что стреляют избирательно по военным объектам, но тракторный завод в Харькове, станция переливания крови, жилые дома, самый большой в мире самолет Мрия – это не военные объекты. Вам врут", — написала Виктория.
Также жена Жигунова отметила, если бы Россия была действительно мирной страной, то людей, которые выходят на митинги с плакатами "Нет войне", не сажали бы в тюрьму.
К слову, сам Сергей Жигунов пока воздерживается от комментариев.
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Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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