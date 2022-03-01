Жена Сергея Жигунова обратилась к россиянам: "Украина - не нацистская страна, вам врут"

Она публично сказала, что Украину не нужно ни от кого спасать.

Жена известного российского актера и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Сергея Жигунова не выдержала и прокомментировала вторжение России в Украину.

Она эмоционально обратилась к русским и попыталась донести им, что они верят в пропаганду. Виктория написала, что власть лжет.

"Все эти дни я смотрю госканалы, которые сначала отрицали, что мы нападем на Украину, буквально через два дня и накануне нападения, когда все уже было, конечно, решено. Путин, Захарова и другие улыбались и говорили, что мы мирная страна, что мы никогда не нападем. Но это было ложью. Потом Конашенков три дня уверял нас в том, что с российской стороны потерь нет (вот прямо ноль, ни одного убитого.) Нам говорят, что все кадры с пострадавшими мирными жителями – постановка и т.д., конечно, нам говорят, что ликвидируют нацистов в ДНР и ЛНР", – написала Виктория.

Жена Жигунова попыталась донести россиянам, что российские войска напали на всю территорию Украины якобы для того, чтобы спасти от нацистов. Впрочем, Украину – не нужно ни от кого спасать.

"Киев, Одесса, Харьков, Николаев, Сумы и десятки других городов – это не Донбасс. Разгромленные заводы, больницы, раненые мирные жители, дети, которых рожают в метро и бомбоубежищах, – не нацисты. Украина, которая выбрала в президенты русскоговорящего еврея, — не нацистская страна. Ее ни от кого не нужно спасать. Люди жили той жизнью, которая им нравилась. И маленьким детям, которые пятый день сидят в подвалах и метро, ​​вы никогда не объясните, что россияне пришли их спасать. Эти дети и дети их детей всю жизнь будут ненавидят нас, как наши бабушки и мамы ненавидели немцев. Нам говорят, что стреляют избирательно по военным объектам, но тракторный завод в Харькове, станция переливания крови, жилые дома, самый большой в мире самолет Мрия – это не военные объекты. Вам врут", — написала Виктория.

Также жена Жигунова отметила, если бы Россия была действительно мирной страной, то людей, которые выходят на митинги с плакатами "Нет войне", не сажали бы в тюрьму.

К слову, сам Сергей Жигунов пока воздерживается от комментариев.

Читайте также:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: