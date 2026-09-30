Жена Шевченко эмоционально обратилась к нему в его 50-летию и показала, каким он был в молодости

Андрей Шевченко с женой / © instagram.com/kristenpazik

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Жена президента Украинской ассоциации футбола и бывшего футболиста Андрея Шевченко эмоционально обратилась к нему по случаю его 50-летия.

29 сентября спортсмен отметил день рождения. Более того, у Андрея Шевченко еще и был юбилей — ему исполнилось 50 лет. По случаю особенной даты избранница бывшего футболиста — американская модель Кристен Пазик — посвятила мужу эмоциональный пост в Instagram.

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Жена спортсмена опубликовала его фото. На снимке Андрей Шевченко был изображен молодым, а позади него виднелась цифра 50. Кстати, фотографию Кристен Пазик сгенерировала с помощью искусственного интеллекта.

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Андрей Шевченко / © instagram.com/kristenpazik

Также избранница бывшего футболиста адресовала ему нежные слова. Она поблагодарила за безусловную любовь и преданность. По словам Кристен Пазик, семья очень сильно восхищается Андреем Шевченко и гордится тем, каков он есть. Модель пожелала мужу новых желаний, приключений и незабываемых моментов впереди.

«50 лет вокруг солнца. Твоя энергия, страсть и настойчивость затронули сердца стольких людей. Спасибо за твою несокрушимую преданность делу и безусловную любовь. Мы все так счастливы, что ты у нас есть. Мы восхищаемся всем, чего ты достиг, но еще больше гордимся тем, каким ты являешься человеком. Пусть следующий раздел жизни принесет новые мечты, прекрасные приключения и много незабываемых моментов вместе. С днем рождения!» — обратилась к мужу модель.

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич отмечала день рождения. Муж артистки Валентин Томусяк нежно поздравлял ее с праздником и хвастался их особенным празднованием в Одессе.

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