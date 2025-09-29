Жена Шевченко нежно поздравила любимого с 49-летием и поделилась романтическим фото

Андрей Шевченко с Кристен Пазик / © instagram.com/andriyshevchenko

Жена президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко и бывшая модель Кристен Пазик поздравила возлюбленного с важным праздником.

На своей странице в Instagram она поделилась трогательным фото с Андреем и написала теплые слова благодарности и поддержки. Кристен поблагодарила Шевченко за любовь и опору.

"С днем рождения, наш Андрей. Спасибо за твою неизменную силу и любовь, несмотря на трудности, которые тебе случаются в жизни", — написала Кристен.

Андрей Шевченко с Кристен Пазик / © instagram.com/kristenpazik

Под нежным поздравлением жены поклонники пары сразу оставили сотни комментариев. Фанаты пожелали Шевченко крепкого здоровья, новых профессиональных достижений и семейного уюта.

Мои поздравления! Желаю всего наилучшего.

Какие вы классные!

С днем рождения! Счастья вам и вашей большой семье

