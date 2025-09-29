- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 808
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена Шевченко нежно поздравила любимого с 49-летием и поделилась романтическим фото
Бывшая модель посвятила футболисту нежные слова о любви.
Жена президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко и бывшая модель Кристен Пазик поздравила возлюбленного с важным праздником.
На своей странице в Instagram она поделилась трогательным фото с Андреем и написала теплые слова благодарности и поддержки. Кристен поблагодарила Шевченко за любовь и опору.
"С днем рождения, наш Андрей. Спасибо за твою неизменную силу и любовь, несмотря на трудности, которые тебе случаются в жизни", — написала Кристен.
Под нежным поздравлением жены поклонники пары сразу оставили сотни комментариев. Фанаты пожелали Шевченко крепкого здоровья, новых профессиональных достижений и семейного уюта.
Мои поздравления! Желаю всего наилучшего.
Какие вы классные!
С днем рождения! Счастья вам и вашей большой семье
