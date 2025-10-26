Жена скандального режиссера Билоуса после его ареста сделала громкое заявление: "Я прошу одного"

Андрей Билоус с женой Ириной

Жена украинского режиссера Андрея Билоуса — Ирина — отреагировала на скандальное дело своего мужа после избрания ему меры пресечения судом.

Как известно, экс-руководителя «Молодого театра» сейчас держат под стражей до 17 декабря 2025 года. Накануне ему объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности за совершение сексуального насилия и изнасилования. С арестом Ирина не согласна. На своей странице в Facebook она объяснила, что считает такое решение безосновательным, ведь, по ее мнению, оно не имеет достаточной доказательной базы.

«Я жена человека, художника, которого сегодня пытаются уничтожить без суда и доказательств. Мой муж Билоус Андрей Федорович находится в изоляции, обвинен в тяжких преступлениях, однако единственной „доказательной базой“ стали слова нескольких человек. Я не могу открыть тайну следствия, но никаких объективных подтверждений нет! Я не прошу привилегий. Я прошу одного — честного суда, а не медийного трибунала. Презумпция невиновности — не условность, а основа демократии!» — подчеркнула жена режиссера.

В эмоциональном посте Ирина называет Андрея «живым человеком, отцом, режиссером и учителем», который заслуживает возможности доказать свою правоту. Кроме того, женщина со своей стороны проанализировала супружескую жизнь с Андреем и призналась, что не может представить своего мужа преступником. Поэтому публично заявила, что будет защищать его, несмотря на постоянные угрозы в сторону их семьи.

«Я любыми законными путями буду защищать честь нашей семьи и доносить другую сторону этой истории уничтожения. Никто не виноват, пока суд не доказал обратное. Мы с Андреем вместе с 19 лет и я не просто так его поддерживаю, прожив 30 лет вместе! В семье всего бывает за такой период, но на такие преступления он не способен! Он своими руками построил наш дом, никогда не бросал меня в трудных ситуациях, поэтому и я его не брошу и буду поддерживать, нравится это кому-то или нет! Мне приходили угрозы об уничтожении меня, нашей семьи и имущества физически, о чем я сообщила в полицию!» — подчеркнула Ирина Билоус.

Напомним, режиссер Андрей Белоус также уже комментировал объявленное ему подозрение в изнасиловании и насилии еще до объявления ему меры пресечения.