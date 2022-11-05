Жена Скичка отказалась общаться на российском после отдыха в Турции и объяснила почему

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко, бизнесвумен Елизавета Юрушева, категорически отказалась общаться на российском языке и решила полностью перейти на украинский.

Такое решение знаменитость приняла после отдыха в Турции. Там Лиза очутилась среди россиян. Жене Скичка стало противно, и она поняла, что не хочет иметь ничего общего с жителями РФ.

"Не думала, что каникулы детей и наша с ними поездка в Турцию так сильно на меня повлияет, и я буду ей безгранично благодарна. Знаете за что? За то, что она раз и навсегда отбила желание говорить на российском! К сожалению, да, мне для этого решения понадобилось оказаться рядом с этой мразотной нацией, чтобы я поняла что не хочу иметь с ними ничего общего! Мне так противно!" – рассказала Елизавета в своем Instagram.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Как призналась Юрушева, за границей она общалась на иностранных языках, а в быту с родными – на российском. Впрочем, сейчас бизнесвумен хочет полностью перейти на украинский. Лиза уже нашла учителя украинского языка, а также сайт, где будет проверять себя на ошибки. Кроме того, муж будет помогать ей усовершенствовать знания.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

"Сейчас у меня есть цель сделать своим родным украинский! И говорить только на нем! Всегда! Я так давно хотела его выучить и сейчас самое лучшее время! Я очень рада, что сама к этому пришла хоть и только сейчас. Но пора уже покидать свою зону комфорта, и, кстати, меня так нереально поддержали дети и муж", – поделилась Лиза.

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