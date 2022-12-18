Жена Скичко ответила, приезжает ли к ней за границу муж

Также Юрушева честно прокомментировала, знает ли, когда вернется в Украину.

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко – бизнесвумен Елизавета Юрушева – ответила на вопросы поклонников в фотоблоге.

В частности, у Лизы спросили, приезжает ли к ней муж за границу. К слову, сама Юрушева в начале полномасштабной войны с детьми уехала из Украины.

Бизнесвумен призналась, что Александр Скичко время от времени приезжает к ней. По словам Лизы, муж имеет законное право выезжать за границу, ведь у их семьи трое детей.

"Да, потому что у нас трое детей, и по закону он имеет право", – ответила Лиза.

Елизавета Юрушева и Александр Скичко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Также у Юрушевой спросили, когда она сама вернется в Украину. Лиза честно призналась, что пока не может ответить на этот вопрос, ведь и сама не знает.

Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Отметим, в начале полномасштабной войны Елизавета Юрушева уехала за границу, а Александр Скичко остался в Украине. В апреле Лиза родила мужу дочь – Анну. Также супруги воспитывают дочь Наталью и сына Даниэля.

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