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Жена Скичко восхитила редким семейным фото с мужем и тремя детьми

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
744
Время на прочтение
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Жена Скичко восхитила редким семейным фото с мужем и тремя детьми

Александр Скичко с женой и детьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Семейство поздравило поклонников с Пасхой.

Экс-глава Черкасской ОГА Александр Скичко и его жена, бизнесвумен Елизавета Юрушева обратились к поклонникам.

В совместном посте супруги поздравили пользователей с большим праздником – Пасхой. К своему поздравлению пара прикрепила семейное фото. На снимке Александр и Елизавета изображены вместе с тремя детьми – Даниэлем, Натальей и Анной.

Александр Скичко с женой и детьми / © instagram.com/elizaveta.yurusheva
Александр Скичко с женой и детьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Христос Воскрес! Наша семья желает всем теплого семейного праздника. Любим и обнимаем вас", — говорится в посте семейства.

В общем, Александр с Елизаветой и детьми, вероятно, встретил Пасху в Милане, Италия. Именно там из-за войны в Украине сейчас живет Юрушева с сыном и дочками.

Елизавета Юрушева с детьми / © instagram.com/elizaveta.yurusheva
Елизавета Юрушева с детьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Кстати, недавно дочери супругов – Наталье – исполнилось восемь лет. День рождения девочки праздновали в Милане. Елизавета показывала, какую яркую вечеринку по случаю праздника организовала дочери.

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Дата публикации
Просмотры
744
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