Жена Сталлоне показала их архивные романтические фото по случаю 75-летия актера

Избранница именинника запостила архивные снимки как из светских вечеринок, так и из домашнего архива.

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне 6 июля отпраздновал юбилей.

Звезде "Рокки" исполнилось 75 лет. По этому случаю, любимая знаменитости, актриса Дженнифер Флавин решила показать их общие романтические фото, какие влюбленные сделали достаточно за 24 лет в браке.

Так, в Instagram избранница именинника запостила архивные снимки как из светских вечеринок, так и из домашнего архива. В частности, на фотографиях Сильвестр и Дженнифер позируют на красных дорожках, а также есть кадр, сделанный во время отдыха на море.

Для просмотра листайте вправо

"С 75-летием, любовь моя! Спасибо, что всегда меня смешишь и так сильно любишь, я люблю тебя навсегда", — написала Флавин.

Поклонники оценили фотографии и присоединились к поздравлениям в комментариях.

Как невероятно! Замечательные фотографии! С 75-летием

Какие фото! Мои поздравления

Вы моя любимая пара

Напомним, ранее Сильвестр Сталлоне похвастался женой-красавицей в 24 годовщину брака. Актер показал совместное фото с любимой.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку