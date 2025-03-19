Жена Стинга сделала громкое заявление о помощи Украине во время войны

Жена британского певца Стинга, актриса и продюсер Труди Стайлер призвала мировое сообщество помочь Украине.

Звездные супруги никогда не стояли в стороне и поддержали Украину сразу после вторжения государства-террориста РФ. Поэтому и в этот раз в своем фотоблоге актриса опубликовала фото преступлений России и показала поклонникам, что на самом деле совершают оккупанты на украинских землях. И в то же время призвала неравнодушных присоединяеться к сбору всего необходимого для украинцев, которые сейчас остро нуждаются в помощи.

Кроме того, Труди призналась, что в этом году уже посылала гуманитарную помощь, которая сейчас помогает бойцам на фронте воевать во время морозов в Украине.

Пост Труди Стайлер

"В марте в Украине все еще очень холодно. Многие сейчас остро нуждаются в помощи. От Help Ukraine Center поступил запрос на увеличение количества гуманитарных посылок на их склад в Польше. Ранее в этом году мы отправили коробки теплых пальто, рукавиц, шарфов и шапок, термобелья, которые были направлены на восточные линии фронта, где держится температура ниже нуля", - написала артистка.

Напомним, недавно певица Нино Катамадзе высказалась об Украине и почему во время войны не нужно сочувствовать украинцам.