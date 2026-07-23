Жена Танчинца, которая младше его на 19 лет, рассказала, какие у неё отношения с его 8-летним сыном от первого брака

Сергей Танчинец и его жена Юлиана

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Жена лидера группы «Без Обмежень» Сергея Танчинца Юлиана Корецкая рассказала, как складываются её отношения с его сыном от первого брака.

После свадьбы звездной пары поклонники не перестают интересоваться, как сложились её отношения с детьми музыканта от первого брака. Наконец избранница артиста сама ответила на этот вопрос. В своих Instagram-историях она поделилась редкими кадрами с 8-летним Лукьяном. Оказалось, что они с удовольствием проводят время вместе во время летних каникул. Более того, Юлиана не скрывает, что с нетерпением ждет этого периода.

«Прекрасно. На днях вот ездили за „шипучками“. Люблю лето, потому что они приезжают на два месяца каникул — так веселее», — ответила Юлиана.

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Юлиана Танчинец с сыном Сергея Танчинеца / © instagram.com/sergii_tanchynets

Вместе с ответом Юлиана опубликовала видео с поездки на автомобиле. На кадрах она проводит время с сыном мужа в непринуждённой обстановке. Судя по ролику, между ними царит непринужденность, взаимопонимание и хорошее настроение.

После развода с первой женой Анной Сергей Танчинец завязал новые отношения с пиарщицей Юлианой Корецкой. Пара официально узаконила свои отношения, а сейчас всё чаще делится моментами из семейной жизни.

Напомним, недавно Юлиана Танчинец порадовала поклонников своими нежными поцелуями с возлюбленным и публичным обращением.

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