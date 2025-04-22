Жена Тараса Тополи честно ответила, готов ли музыкант пойти в политику: "Очень боюсь"

Елена и Тарас Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Елена Тополя, у которой ранее был псевдоним Alyosha, рассказала о политических амбициях мужа, фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи.

По словам артистки, этот вопрос уже обсуждался у них дома. В частности, Елена и сама интересовалась у Тараса, намерен ли он сменить карьеру музыканта на политическую. Однако в ответ музыкант только отрицает это.

"Боюсь очень этого. Я и так не успеваю ничего и не потяну больших задач. Если Тарас соберется в политику, я не знаю, как буду. Я постоянно его спрашиваю с таким лицом, что я бы не хотела этого, но он говорит "Нет-нет-нет, ты что", — делится жена Тополи в интервью "Люкс ФМ".

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Елена и Тарас Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

Артистка признается, что хотела бы уделять больше внимания детям на этом этапе. Поэтому уход Тараса в политику она будет воспринимать на не очень положительной ноте, ведь тогда больше времени он будет проводить на работе.

"Дети еще не очень взрослые. И пока они маленькие, хочется быть с ними и дать ту любовь, которую мы и так недодали, потому что мы постоянно отсутствуем: то Тарас из-за поездок за границу по три месяца, к тому же почти два года отдельно жили в Америке. И я хочу детям компенсировать любовь", — пояснила певица.

Напомним, недавно ведущий Алексей Суханов признался, имел ли предложения от влиятельных людей пойти в политику.