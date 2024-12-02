Жена Тараса Тополи на фоне слухов о разводе высказалась о 14 годах брака: "Есть договоренность"

Елена поделилась, что им позволяет держаться вместе в течение длительного времени.
Украинская певица Елена Тополя рассказала подробности брака с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.
Так, брак пары длится уже около 14 лет. За этот период Елена и Тарас прошли немало кризисных периодов. В результате фанам не пришлось беспокоиться, ведь возлюбленные неоднократно опровергали все слухи и уверяли, что их семья не распадалась. В итоге, Елена раскрыла секрет таких длительных отношений и объяснила, что действительно преодолевать недоразумения им помогают простые разговоры.
"Секретов нет. Есть любовь. У нас есть также дети и общая ответственность за них. Третье – у нас есть договоренность, что мы все проговариваем. То есть если что-то беспокоит, хочешь устроить истерику, пожалуйста. Главное делать это вовремя, говорить все, как есть, делиться. Это не должно быть, что он мой папа или я его мама, что страшно обидеть. Мы просто любим друг друга. При этом мы друзья, имеем общие цели по воспитанию детей и построению семьи. Нужно всегда работать над отношениями", - рассказала избранница Тополя в программе "Тур зірками".
Напомним, недавно актриса Екатерина Тишкевич восхитила романтическими фото с мужем в 10-ю годовщину отношений и заговорила об испытаниях, которые им удалось преодолеть.
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