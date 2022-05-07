Жена Тараса Тополи показала трогательное видео, которое он для нее смонтировал на войне

Жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи, певица Alyosha вместе с тремя детьми была вынуждена уехать в более безопасное место, пока ее муж защищает страну в терробороне.
Тем не менее, супруги находят, как подбодрить друг друга и сделать сюрприз. Как известно, недавно Тарас Тополя вместе с британским певцом Эдом Шираном выпустил трек 2step.
На эту песню Тополя создал отдельное видео, состоящее из фото и видео из домашнего архива семьи. В ролике присутствуют кадры отдыха супругов вместе с детьми, где они улыбаются и обнимаются. Заканчивается видео кадром, где Тарас Тополя в военной форме стреляет из оружия.
"Моя родная душа, луч солнца, который всегда согреет, пробудит, откроет мои глаза! Я тебя люблю всем сердцем. И спасибо тебе за это невероятное видео. До слез… Так хочу, скорее обнять тебя Тополька. Очень соскучились мы с детками…" – так прокомментировала видео Alyosha.
В свою очередь, поклонники выразили восхищение Тарасом Тополей и их с Alyosha семьей и пожелали скорейшего окончания войны и снова всем семьям быть вместе.
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