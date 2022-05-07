Жена Тараса Тополи показала трогательное видео, которое он для нее смонтировал на войне

Жена Тараса Тополи показала трогательное видео, которое он для нее смонтировал на войне

Жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи, певица Alyosha вместе с тремя детьми была вынуждена уехать в более безопасное место, пока ее муж защищает страну в терробороне.

Тем не менее, супруги находят, как подбодрить друг друга и сделать сюрприз. Как известно, недавно Тарас Тополя вместе с британским певцом Эдом Шираном выпустил трек 2step.

На эту песню Тополя создал отдельное видео, состоящее из фото и видео из домашнего архива семьи. В ролике присутствуют кадры отдыха супругов вместе с детьми, где они улыбаются и обнимаются. Заканчивается видео кадром, где Тарас Тополя в военной форме стреляет из оружия.

"Моя родная душа, луч солнца, который всегда согреет, пробудит, откроет мои глаза! Я тебя люблю всем сердцем. И спасибо тебе за это невероятное видео. До слез… Так хочу, скорее обнять тебя Тополька. Очень соскучились мы с детками…" – так прокомментировала видео Alyosha.

В свою очередь, поклонники выразили восхищение Тарасом Тополей и их с Alyosha семьей и пожелали скорейшего окончания войны и снова всем семьям быть вместе.

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