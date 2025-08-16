Жена Темляка намекнула на развод с ним после громкого скандала с насилием и развращением

Анастасия Нестеренко и Константин Темляк

Реклама

Жена украинского актера Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней, намекнула на развод с ним.

Актриса Анастасия Нестеренко в своем Instagram опубликовала довольно красноречивое фото. На снимке артистка сидела на диване, а на ее ногах лежала собака. Пользователи сразу заприметили одну важную деталь. В частности, на безымянном пальце Нестеренко не было обручального кольца. Поэтому, в Сети заподозрили, что актриса разводится с Константином Темляком.

Анастасия Нестеренко

Сама же Анастасия Нестеренко ранее к конкретике не прибегала, что будет с их браком. Однако, когда артистка комментировала скандал, который разгорелся вокруг мужа, то осуждала такое поведение, говорила о том, как ужасно было узнать правду о человеке, с которым она планировала будущее, и делилась, что опора в ее жизни исчезла.

Реклама

Скандал вокруг Константина Темляка - что известно

Громкий скандал вокруг артиста разгорелся после выхода клипа на песню Jerry Heil и YARMAK - "З якого ти поверху неба", где он сыграл главную роль. Это стало триггером для его бывшей девушки, фотографа Анастасии Соловьевой. Девушка шокировала, как во время отношений с ним страдала от психологического и физического насилия. В доказательство она показывала их переписку, а также видео, где Темляк в состоянии опьянения ведет себя агрессивно. Впоследствии и другая бывшая актера шокировала подробностями отношений с ним, где также присутствовало и психологическое, и физическое насилие.

Константин Темляк

Впоследствии против актера посыпались обвинения в развращении. Девушка по имени Маргарита рассказала, что переписывалась с Темляком, когда ей было 15, и артист знал о ее возрасте. Он присылал ей сообщения сексуального характера, а также показывал обнаженный половой орган.

На фоне скандала Jerry Heil и YARMAK удалили клип, где Константин Темляк сыграл главную роль. На днях артисты представили новую версию видео, где собрали истории реальных людей.