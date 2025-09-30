- Дата публикации
Жена Тигипко на фоне их роскошного семейного особняка восхитила кадрами с подросшими детьми
Алла показала, как самая младшая дочь уже делает первые уверенные шаги.
Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко впервые за долгое время показала сразу всех их четырех детей.
Так, вместе с банкиром блогерша Алла Зиневич воспитывает троих сыновей и дочь, которой летом исполнился один год. В Instagram звездная мама показала сразу четверых детей и очаровала, как быстро они подросли. Кадры Алла сделала на большой поляне, окруженной лесом. Поблизости также виднеется семейное гнездышко Тигипко — роскошный загородный дом.
К слову, на некоторых кадрах заметно, что самая младшая Юлианна уже начала делать первые смелые шаги на газоне. Жена бизнесмена покружила ее на руках и понежилась на солнце вместе с ней и тремя сыновьями. На осенней прогулке Александр, Сергей-младший и Станислав мило позабавились с Юлианной. Тем временем их отец остался вне камеры. Тем не менее, в комментариях семью засыпали комплиментами: "Пупсик хорошенько уже ходит!", "Какие красивые кадры".
К слову, Сергей Тигипко воспитывает восемь детей. Так, бизнесмен от двух предыдущих браков имеет также двух сыновей и двух дочерей.
