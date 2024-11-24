Жена Тигипко насмешила забавными фото с их сыном в честь его 13-летия

Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко, блогерша Алла Зиневич поделилась милым контентом с сыном.

Так, сегодня, 24 ноября, старший сын семьи Тигипко Сергей-младший отмечает день рождения. Алла по случаю праздника наделала забавных фото с именинником и поделилась ими с поклонниками. Блогерша прибегла к креативу и повторила фото с Сергеем, которое делала, когда он еще был совсем маленьким. На изображении счастливая мама нежно "кусает" парня.

Алла Зиневич с сыном Сергеем / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич с сыном Сергеем / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

На других снимках Зиневич уже нежно целует и обнимает своего взрослого именинника, которому исполнилось 13 лет. К тому же она публично пожелала сыну мира и призналась, что очень гордится им.

Алла Зиневич с сыном Сергеем / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

"Сегодня и 13 лет назад! Лучший сын в мире, с днем рождения тебя, Сереженька! Я всегда горжусь твоими достижениями и наблюдаю, как ты становишься сильным и добрым человеком. Наибольшее пожелание – мира нам всем", — растрогала жена бизнесмена.

Напомним, недавно Алла Зиневич восхитила, как ее сын играл с младшей сестренкой у них дома.

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