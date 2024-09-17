Жена Тигипко ошеломила, как изменилась ее фигура на третий месяц после родов: фото до и после

Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко, блогерша Алла Зиневич похвасталась своей стройной фигурой после родов.

В своем Instagram жена Тигипко показала фото в зеркале, где продемонстрировала свой плоский живот на третий месяц после родов. Так, Алла часто получает сообщения с просьбой дать секрет, как быстро привести себя в форму. И наконец призналась, что на самом деле ей помогла высокая активность еще во время беременности четвертым ребенком.

Алла Зиневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

В частности, Зиневич показала, как в период вынашивания дочери Юлианны она постоянно гуляла и не забывала заботиться о легкой физической нагрузке, как на свежем воздухе сама, так и в зале с тренером. Среди активностей – йога, разминка, обычные ежедневные прогулки и плавание.

Алла Зиневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

"Когда меня спрашивают, как я так быстро вернулась в форму после родов… Между тем, я во время беременности – ни дня без движения", — поделилась секретом жена банкира.

Напомним, Алла Зиневич и Сергей Тигипко в начале июня этого года известили о пополнении в семье. У них родилась четвертая дочь. А недавно многодетная мама показывала сразу всех трех сыновей и младшую кроху-доченьку.

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