Жена Тигипко ошеломила, как изменилась ее фигура на третий месяц после родов: фото до и после

Алла рассказала о собственном секрете стройности.
Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко, блогерша Алла Зиневич похвасталась своей стройной фигурой после родов.
В своем Instagram жена Тигипко показала фото в зеркале, где продемонстрировала свой плоский живот на третий месяц после родов. Так, Алла часто получает сообщения с просьбой дать секрет, как быстро привести себя в форму. И наконец призналась, что на самом деле ей помогла высокая активность еще во время беременности четвертым ребенком.
В частности, Зиневич показала, как в период вынашивания дочери Юлианны она постоянно гуляла и не забывала заботиться о легкой физической нагрузке, как на свежем воздухе сама, так и в зале с тренером. Среди активностей – йога, разминка, обычные ежедневные прогулки и плавание.
"Когда меня спрашивают, как я так быстро вернулась в форму после родов… Между тем, я во время беременности – ни дня без движения", — поделилась секретом жена банкира.
Напомним, Алла Зиневич и Сергей Тигипко в начале июня этого года известили о пополнении в семье. У них родилась четвертая дочь. А недавно многодетная мама показывала сразу всех трех сыновей и младшую кроху-доченьку.
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