Жена Тигипко ошеломила шпагатом через полгода после родов: "Настоящая роскошь"

Жена бизнесмена Сергея Тигипко, блогерша Алла Зиневич похвасталась своей гибкостью.

В своем фотоблоге многодетная мама поделилась, как проводит время без детей. В частности, показалась в фитнес-зале и как умело садится на шпагат. Для удобства Алла подложила под ноги подушки, но все равно ошеломила фанатов такими способностями. Всего полгода назад жена знаменитости родила четвертую дочь.

В то же время Алла поделилась, что для нее означает роскошь в жизни. Так, для избранницы Тигипко это не о чем-то материальном, а о здоровье, равновесии и окружении.

Алла Зиневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

В комментариях поклонники совершили ряд комплиментов звездной маме и похвалили ее физическую подготовку. Кроме того, оставили множество смайликов в форме сердечек и огоньков.

Напомним, что недавно Алла Зиневич-Тигипко показывала сразу всех четырех детей от мужа-бизнесмена. Блогерша также объяснила, почему так редко показывает своего возлюбленного.

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