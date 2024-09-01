Жена Тигипко показала всех четырех подросших детей и сообщила о важном празднике в семье

Алла Зиневич поздравила младшего сына с днем рождения.
Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко показала их четырех детей.
Так, в фотоблоге многодетная мама Алла Зиневич в День знаний опубликовала всех трех сыновей, которые попозировали около частного дома. И добавила, что сегодня, 1 сентября, в их семье младший сын Александр отмечает 8-летие. По случаю особого дня вся семья собралась за большим столом в ресторане. Маленького именинника поздравили песней и пирожным со свечой.
Отдельно старшие братья 8-летнего Саши – Сергей и Станислав – пожелали ему "хороших оценок в школе", "счастья, здоровья, хорошей семьи и быть послушным".
Также жена Тигипко опубликовала отдельное фото с их подросшей дочерью Юлианной и поделилась размышлениями о материнстве: "Быть мамой – это видеть все свои недостатки и пытаться их трансформировать для того, чтобы быть ближе к ребенку".
Напомним, недавно актриса Ксения Мишина показала своего подросшего 12-летнего сына Платона. Знаменитость отвела сына на праздничную линейку и удивила необычностью школьного праздника.
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