Жена Тигипко призналась, как четвертая беременность повлияла на их отношения с мужем

Также Алла Зиневич рассказала о переменах, которые заметила во время беременности.

Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко рассказала, как беременность повлияла на их брак.

Алла Зиневич поделилась, что отношения с мужем раньше были очень теплыми. Жена Тигипко была убеждена, что лучше не может быть. Когда же Зиневич в четвертый раз забеременела, отношения вышли на новый уровень. Пара стала ближе друг к другу и с более теплым отношением.

Жена Сергея Тигипко / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

"Отношения с мужем вышли на новый уровень, хотя казалось, что ближе и теплее уже некуда", — призналась Зиневич.

Также жена Тигипко заметила, что много положительных перемен заметила во время беременности. У Зиневич улучшился стал кожи, она начала ежедневно заниматься спортом и правильно и сбалансированно питаться. Кроме того, жена банкира теперь более мотивирована и вдохновенно выполняет разную работу.

Жена Сергея Тигипко / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Отметим, в скором времени Сергей Тигипко снова станет отцом. Для Аллы Зиневич это будет четвертый ребенок, тем временем тем для банкира – восьмой. От предыдущих браков у него есть двое дочерей и двое сыновей.

Напомним, певица Джамала сейчас тоже ждет пополнение в семье. Ранее исполнительница рассказала, с каким трудностями столкнулась во время третьей беременности и какой была первая реакция ее мужа на радостную новость.

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