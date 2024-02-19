Жена Тигипко призналась, как забеременела в 39 и общается ли с детьми мужа от предыдущих браков

Также Алла Зиневич рассказала, как сыновья отреагировали на ее четвертую беременность.
Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко рассказала о своей четвертой беременности.
В частности, Алла Зиневич поделилась, как у нее получилось забеременеть в 39 лет. Жена Тигипко отметила, что у каждой женщины этот процесс проходит индивидуально. Лично она работала над своим ментальным здоровьем, ведь еще год назад страдала паническими атаками.
"У меня еще год назад были панические атаки, которые я проработала с психологом. Поправьте ментальное здоровье в первую очередь медитации помогают. Все индивидуально, но ничего специально я для этого не делала", — поделилась Зиневич.
Также жена Тигипко рассекретила, как сыновья отреагировали на ее четвертую беременность. По словам Зиневич, сначала дети насторожились, однако со временем с пониманием отнеслись к будущему пополнению в семье.
"Сначала удивились. Они считали, что и их хватает. А потом приняли это и отнеслись с пониманием, потому что видели, как сильно я этого хотела. Теперь каждый раз прислушиваются к животику и ждут с нетерпением рождения", — призналась Зиневич.
Кроме того, избранница Тигипко поделилась, общается ли с его четырьмя детьми от предыдущих браков. Зиневич призналась, что сейчас между ними отличные отношения, однако для этого пришлось приложить усилия.
"Конечно! И дети общаются между собой и всегда ждут встречи. Но это стало возможным постепенно", — призналась Зиневич.
Напомним, супруга Сергея Тигипко объявила о четвертой беременности в День влюбленных. У супругов родится четвертый совместный ребенок. У Тигипко также есть два сына и две дочери от предыдущих браков.
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