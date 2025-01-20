Жена Тигипко растрогала, как их 7-месячная дочь произносит первое слово

Жена бизнесмена и банкира Сергея Тигипко, блогерша Алла Зиневич рассказала о трогательном событии.

Самая младшая дочь супругов произнесла свое первое слово. В фотоблоге Алла поделилась видео, где дочь говорит свое первое "мама". На кадрах лица 7-месячной Юлианны не видно, но заметно, как она играет.

Жена бизнесмена поделилась, что очень ждала этого момента и мечтала об этом еще во время беременности. В смонтированном ролике она также показала себя в платье во время фотосессии, когда еще вынашивала дочь под сердцем. В руках блогерши виднеются цветы.

Дочь Тигипко сказала первое слово

"Слово, которое я так долго ждала", — растрогала жена Тигипко.

В комментариях пользователи также высказались о таком особом моменте теплыми словами:

Как нежно

Лучшее слово в мире

Дай Бог вам здоровья

Кроме того, Зиневич показала всех трех сыновей-красавцев от Тигипко и восхитила атмосферным снимком дома.

Алла Зиневич с сыновьями / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Напомним, недавно Алла Зиневич ошеломила своей фигурой и гибкостью через полгода после родов. Блогерша села на шпагат и ошеломила фанов результатом.

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