Жена Тигипко восхитила фото сразу с четырьмя их детьми и высказалась о муже

Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко поделилась семейным контентом.

Во время зимних праздников блогерша Алла Зиневич устроила с детьми от банкира импровизированную фотосессию. Жена бизнесмена попозировала с сыновьями и маленькой дочерью в их загородном доме. Для фона Алла выбрала украшенную елку. На изображении все трое мальчиков позируют возле мамы, а вот дочь звездных супругов сидит на руках у брата. Правда, ее лицо пока не показывают.

"Новогодний вайб", — подписала фотографии жена банкира.

Алла Зиневич с детьми / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич с детьми / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Также на своей странице в Instagram блогерша поделилась фото, как сыновья играли с младшей сестренкой. В то же время, многодетная мама нашла время и для себя. В частности, не нескольких фотографиях попозировала наедине в платье и похвасталась изысканным макияжем.

Алла Зиневич с детьми / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич с детьми / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

К слову, в комментариях фаны поинтересовались, почему в последнее время Зиневич не показывается с мужем. Однако в ответ блогерша успокоила юзеров, отметив, что Сергей обычно фотографирует. Однако хоть он постоянно и оказывается за кадром, но всегда рядом с родными.

"Так он фоткает! Не было никого рядом, чтобы попросить сфоткать – в следующий раз", — пообещала Зиневич.

Алла Зиневич с детьми / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показала свою 4-летнюю дочь и впервые с ней вышла на сцену популярного шоу.

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