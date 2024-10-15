Жена Тигипко восхитила кадрами с подросшей 4-месячной дочкой и сыном дома

Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко показала милые кадры с двумя детьми.

Многодетная мама Алла Зиневич часто радует пользователей семейным контентом. И на этот раз она показала своего сына и 4-месячную дочь. На кадрах старший брат играет с крохой разнообразными игрушками на коврике в загородном доме.

Алла Зиневич с детьми / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич с детьми / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Кроме того, Алла поделилась, как заботится о развитии самого маленького ребенка. В частности, в своем фотоблоге показала набор специальных шариков разной текстуры, позволяющих Юлианне развивать мелкую моторику.

Алла Зиневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Также жена Тигипко не забывает и о себе. Так, недавно Зиневич похвасталась осенней фотосессией наедине в багряном солнечном саду. Для этого звездная мама выбрала модный лук и дополнила его сумкой. В комментариях Алла получила комплименты от пользователей: "Красавица", "Нежно".

Алла Зиневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Напомним, недавно Лилия Ребрик показала свою 7-месячную дочь Адель и как они вдвоем отпраздновали особый праздник. К тому же знаменитость восхитила необычным для малышей праздничным образом крохи.

Читайте также: