Жена Тигипко восхитила кадрами с подросшей 4-месячной дочкой и сыном дома

Избранница банкира показала упражнения для развития самого младшего ребенка.
Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко показала милые кадры с двумя детьми.
Многодетная мама Алла Зиневич часто радует пользователей семейным контентом. И на этот раз она показала своего сына и 4-месячную дочь. На кадрах старший брат играет с крохой разнообразными игрушками на коврике в загородном доме.
Кроме того, Алла поделилась, как заботится о развитии самого маленького ребенка. В частности, в своем фотоблоге показала набор специальных шариков разной текстуры, позволяющих Юлианне развивать мелкую моторику.
Также жена Тигипко не забывает и о себе. Так, недавно Зиневич похвасталась осенней фотосессией наедине в багряном солнечном саду. Для этого звездная мама выбрала модный лук и дополнила его сумкой. В комментариях Алла получила комплименты от пользователей: "Красавица", "Нежно".
Напомним, недавно Лилия Ребрик показала свою 7-месячную дочь Адель и как они вдвоем отпраздновали особый праздник. К тому же знаменитость восхитила необычным для малышей праздничным образом крохи.
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