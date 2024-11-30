Жена Тигипко восхитила реакцией 5-месячной дочери на ее первую новогоднюю елку в жизни

Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко, блогерша Алла Зиневич, похвасталась новогодней атмосферой в их частном доме.

Так, многодетная мама в своих сторис в Instagram показала результат украшения елки. Искусственную новогоднюю красавицу семейство Тигипко украсило заранее разнообразными украшениями в сине-белом оттенке. Также сказочную атмосферу дополнила яркая гирлянда.

Алла Зиневич с дочерью / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич с дочерью / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла поделилась также милым контентом с дочкой Юлианной. В частности, показала, как пятимесячная кроха отреагировала на первую в ее жизни новогоднюю елку. Так, счастливый малыш с двумя забавными хвостиками на голове начал познавать новое на ощупь. Также жена Тигипко под вечер наделала общих кадров с маленькой Юлианной, лицо которой тщательно скрывает от публики.

Алла Зиневич с дочерью / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич с дочерью / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Напомним, недавно ведущий Тимур Мирошниченко показывал, как с женой Инной и их четырьмя детьми в пижамах они украшали елку. К слову, это была первая елка для их 9-летней приемной дочери Ангелины.

Супруги Мирошниченко подарили детям новогоднюю сказку уже осенью

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